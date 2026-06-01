Séances Hebdomadaire de Sophrologie, Maison de quartier Madeleine Champ de Mars, Nantes

Séances Hebdomadaire de Sophrologie 15 septembre 2026 – 10 juin 2027 Maison de quartier Madeleine Champ de Mars Loire-Atlantique

Sur Inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-15T19:15:00+02:00 – 2026-09-15T20:15:00+02:00

Fin : 2027-06-10T12:30:00+02:00 – 2027-06-10T13:30:00+02:00

Pratiquer la sophrologie et la méditation

La sophrologie est une méthode douce qui allie respiration, détente musculaire et visualisation positive. Que vous soyez débutant ou curieux, ces ateliers sont ouverts à tous.

La sophrologie utilise des exercices simples de relaxation, d’activation du corps et de l’esprit, de concentration, de respiration et de visualisation.

La sophrologie permet de réduire le stress, d’apaiser les émotions, de retrouver le sommeil, de gérer l’anxiété et de diminuer les douleurs, les acouphènes.

Séances collectives à thèmes et sophro méditation à la Maison de Quartier Madeleine – Champ de Mars et à la maison des associations de Mangin Ile Beaulieu.

L’association propose également des séances collectives en visio.

Maison de quartier Madeleine Champ de Mars 22 Rue Emile Péhant Nantes 44007 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « affairedunevie@gmail.com »}]

Séances Hebdomadaires de Sophrologie, de septembre à juin ( hors vacances scolaires et jours fériés) Sophrologie Bien-être