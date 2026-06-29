Séances zooms de champions Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime

Sainte-Maxime

Séances zooms de champions

Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 14:30:00

fin : 2026-07-10 16:30:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-08-07

Des films, des images, des témoignages et des jeux pour partir à la découverte de parcours sportifs inspirants !

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Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 56 77 70

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English : Zoom sessions with champions

Films, images, testimonials, and games to discover inspiring sporting journeys!



Sessions to discover inspiring sporting journeys!

An immersion into life paths that lead future heroes to the top of the podium.

The effort, motivation, pushing your limits, and above all, the joy that bring happiness and success.

Films, images, testimonials, and games to build bridges and share the spirit of sport together!

L’événement Séances zooms de champions Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme de Sainte Maxime