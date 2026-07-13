AGENDA · Rennes
Sébastian Marx – Nouveau spectacle Le Bacchus Rennes
samedi 30 janvier 2027 · Le Bacchus · Rennes
Informations pratiques
Sébastian Marx – Nouveau spectacle Le Bacchus Rennes 30 et 31 janvier 2027
He’s back! Sebastian revient avec un nouveau spectacle !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2027-01-30T21:00:00.000+01:00
Fin : 2027-01-31T18:15:00.000+01:00
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Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes
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