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Sébastian Marx – Nouveau spectacle Le Bacchus Rennes

samedi 30 janvier 2027 · Le Bacchus · Rennes

Sébastian Marx – Nouveau spectacle Le Bacchus Rennes

Informations pratiques

Début
samedi 30 janvier 2027
Fin
samedi 30 janvier 2027
Lieu
Le Bacchus
Adresse
3 esplanade Julie Rose Calvé
Ville
Rennes

Sébastian Marx – Nouveau spectacle Le Bacchus Rennes 30 et 31 janvier 2027

He’s back! Sebastian revient avec un nouveau spectacle !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2027-01-30T21:00:00.000+01:00
Fin : 2027-01-31T18:15:00.000+01:00

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Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes


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