Informations pratiques

Sébastian Marx – Nouveau spectacle Le Bacchus Rennes 30 et 31 janvier 2027

He’s back! Sebastian revient avec un nouveau spectacle !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2027-01-30T21:00:00.000+01:00

Fin : 2027-01-31T18:15:00.000+01:00

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Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes



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