Sébastian Marx – Nouveau spectacle, Le Bacchus, Rennes

Informations pratiques

Sébastian Marx – Nouveau spectacle 30 et 31 janvier 2027 Le Bacchus Ille-et-Vilaine

Tarifs : 21€ et 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-30T21:00:00+01:00 – 2027-01-30T22:15:00+01:00

Fin : 2027-01-31T17:00:00+01:00 – 2027-01-31T18:15:00+01:00

He’s back! Sebastian revient avec un nouveau spectacle !

Alors il parle de quoi celui-ci ? Bah, il ne sait pas non plus car c’est en rodage. Attention, “rodage” veut dire que le spectacle n’est pas encore cuit. Alors c’est un peu comme manger de la pâte à gâteau avant cuisson, parfois on prend des risques… mais c’est ce qu’il y a de meilleur.

En tout cas, pour savoir il faut venir y gouter !

https://youtu.be/9CaA35ZLn0o

Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes 35043 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02.99.78.39.93 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.le-bacchus.com/programmation/8212-sebastian-marx-nouveau-spectacle-janvier-2027.html »}] [{« data »: {« author »: « Sebastian Marx en VF », « cache_age »: 86400, « description »: « Parler le Limoges, Fu00e9du00e9di ! nToutes mes dates de spectacle son sur mon site : https://sebmarx.comnnRejoins-moi sur les ru00e9seaux sociaux :nInstagram u27a1ufe0f https://www.instagram.com/smarxmarxnFacebook u27a1ufe0f https://fr-fr.facebook.com/sebastianmarxcomediannTwitter u27a1ufe0f https://twitter.com/smarxmarx », « type »: « video », « title »: « Parler le Limoges », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/9CaA35ZLn0o/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=9CaA35ZLn0o », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCRXg7Vjq7rs32jUWBxM3wow », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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He’s back! Sebastian revient avec un nouveau spectacle !