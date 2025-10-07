Sébastien Wust : Maître, vous avez la parole Compagnie du Café-Théâtre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-13 20:30 –

Gratuit : non 18 € / 23 € 18 € / 23 € BILLETTERIES :02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)sur nantes-spectacles.com Tout public

One avocat show Sébastien Wust présente un « one avocat show » sur la justice, décalé et cruellement drôle. Ne tentez pas de fuir : la justice est partout, dans notre quotidien, dans les médias, dans notre culture.Et les professions juridiques sont souvent fantasmées, particulièrement la profession d’avocat. Elles sont le produit de ce que la télévision veut bien transmettre. Après avoir été avocat pendant 18 ans, Sébastien Wust nous livre, dans un stand-up original, sa vision de la justice, sur un ton décalé, insolent et sans filtre.Les tueurs en série, les moyens de preuve au Moyen-Âge, les avocats de séries télé, les lois absurdes ou les décisions surprenantes du Code pénal : la justice est l’occasion pour lui de s’attaquer, avec humour et second degré, aux clichés et à l’actualité. Sébastien Wust est authentique, satirique, cash. Son spectacle est à la fois drôle et instructif. Prix du jury au Festival Saint Sulpice du Rire 2022.Prix du public au Festival d’Humour de Vars 2023.Avignon Award 2024 du meilleur spectacle d’humour. Ça serait criminel de ne pas le découvrir. Alors, ouvrez les portes de la salle d’audience de Sébastien Wust ! Texte : Sébastien WustMise en scène : Aude Galliou Représentations les 13 et 14 janvier 2026 à 20h30

Compagnie du Café-Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 65 01 http://www.nantes-spectacles.com infos@lacompagnieducafetheatre.fr 02 40 89 65 01 https://nantes-spectacles.com/