SECOND LIFE DESIGN FESTIVAL Montpellier

Informations pratiques

Montpellier

SECOND LIFE DESIGN FESTIVAL

1 Rue des Pertuisanes Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-28

Date(s) :

2026-09-18

Du 18 au 28 septembre 2026, le Second Life Design Festival investit le Polygone Montpellier à l’occasion de la French Design Week.

Une vingtaine de créateurs, designers, artistes et artisans y réinventent des assises existantes pour les transformer en pièces contemporaines uniques. Une exposition gratuite qui pose une question simple et si l’existant était notre plus belle matière première ?

Du 18 au 28 septembre 2026, le Second Life Design Festival investit le Polygone Montpellier à l’occasion de la French Design Week.

Une vingtaine de créateurs, designers, artistes et artisans y réinventent des assises existantes pour les transformer en pièces contemporaines uniques. Une exposition gratuite qui pose une question simple et si l’existant était notre plus belle matière première ?

Donner une seconde vie à un objet ne devrait pas être un compromis. Cela peut devenir un geste de design.

RÉINVENTER PLUTÔT QUE REMPLACER

Nous produisons, nous consommons, nous remplaçons. Le Second Life Design Festival propose de changer de regard plutôt que de repartir de zéro, créer à partir de ce qui existe déjà. Pendant onze jours, le public découvrira des créations issues d’univers très différents design éco-responsable, illustration, textile, tufting, peinture, sculpture, artisanat et détournement de matières.

Chaque créateur part d’une assise existante pour lui imaginer une nouvelle identité. L’objectif n’est pas simplement de restaurer, mais de réinventer faire du réemploi un territoire de création, d’esthétique et d’émotion.

TROIS UNIVERS, UNE MÊME AMBITION

Le festival fait dialoguer les industriels du recyclage, qui développent de nouvelles matières et de nouveaux procédés ; les designers éco-responsables, qui repensent les objets et leurs usages ; et les artistes plasticiens, qui transforment l’existant en oeuvres singulières. Une diversité d’approches réunies autour d’une même ambition rendre le réemploi désirable et inspirant.

UNE EXPOSITION GRATUITE AU COEUR DE MONTPELLIER

Installée au Polygone Montpellier, l’exposition est gratuite et ouverte à toutes les générations. Le public pourra découvrir les créations et voter pour sa pièce préférée. Le Prix Seconde Chance du Public sera remis le dernier jour de l’exposition. Organisé dans le cadre de la French Design Week, le festival met en lumière les talents, les savoir-faire et les initiatives qui construisent un futur plus circulaire et créatif.

Exposition gratuite · 10h — 20h*

*Horaires susceptibles d’être ajustés. .

1 Rue des Pertuisanes Montpellier 34000 Hérault Occitanie

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English :

From September 18 to 28, 2026, the Second Life Design Festival will take over the Polygone Montpellier as part of French Design Week.

Some twenty creators, designers, artists, and artisans will be reimagining existing seating to transform them into unique contemporary pieces. This free exhibition poses a simple question: What if what already exists were our most beautiful raw material?

L’événement SECOND LIFE DESIGN FESTIVAL Montpellier a été mis à jour le 2026-08-31 par 34 OT MONTPELLIER