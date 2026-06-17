Secret d’herboristerie, la pharmacie sauvage du Monseigne Balade botanique, médicinale et comestible Saint-Laurent-de-Lévézou

Saint-Laurent-de-Lévézou

Secret d’herboristerie, la pharmacie sauvage du Monseigne Balade botanique, médicinale et comestible

Le Moulin de Rieutord Saint-Laurent-de-Lévézou Aveyron

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-08

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-12 2026-08-19

Savez-vous que les chemins du Massif du Monseigne regorgent de trésors pour notre santé et nos papilles ? Le temps d’une immersion de 2h30 en pleine nature, emboîtez le pas d’une herboriste certifiée pour réapprendre à voir le vert autrement.

Au cours de cette balade accessible à tous, vous apprendrez à identifier les plantes sauvages comestibles et médicinales de notre région sans vous tromper. Familles botaniques, vertus traditionnelles, secrets de cueillette éco-responsables, mais aussi posologies, infusions et remèdes de grands-mères…Vous repartirez avec des clés concrètes pour inviter la nature dans votre quotidien en toute sécurité.

Une expérience vivante et sensorielle pour se reconnecter à la terre !

Infos pratiques

Sur inscription uniquement au 06.45.70.23.63 ou par mail le-chaudron-aux-bonnes-herbes@live.fr. Inscription avant 18h la vieille. Pour une question d’organisation et afin de garantir la qualité des échanges, merci de réserver au moins la veille jusqu’à 18h. Pas de réservation possible sur place ou le jour j.

RDV au bas du Monseigne. (voir point GPS route de Mauriac vers le lieu-dit Bouyrissac)

Durée de 9h30 à 12h (2h30 de balade).

Tarif 20€, 13€ de 13 à 18 ans et gratuit pour les moins de 12 ans

Prévoir des chaussures de marche, de quoi prendre des notes, de quoi s’hydrater et repas tiré du sac que nous partagerons au sommet du Monseigne !

Météo et sécurité

La balade est maintenue en cas de pluie légère ou passagère (penser à prendre une veste de pluie dans ce cas). En revanche, en cas de météo défavorable, l’herboriste se réserve le droite d’annuler ou de reporter la balade pour votre sécurité et confort. Vous serez prévenu par sms la veille au soir ou au plus tard 2h avant le départ. .

Le Moulin de Rieutord Saint-Laurent-de-Lévézou 12620 Aveyron Occitanie +33 6 45 70 23 63 le-chaudron-aux-bonnes-herbes@live.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Did you know that the trails of the Monseigne Massif are full of treasures for our health and our taste buds? During this 2.5-hour immersion in the heart of nature, follow in the footsteps of a certified herbalist to rediscover a whole new way of seeing “green.”

L’événement Secret d’herboristerie, la pharmacie sauvage du Monseigne Balade botanique, médicinale et comestible Saint-Laurent-de-Lévézou a été mis à jour le 2026-06-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)