Secrets • Compagnie de Cirque « eia », Le Kiwi (Place Jean Jaures), Ramonville-Saint-Agne

Informations pratiques

Secrets • Compagnie de Cirque « eia » Mardi 13 octobre, 20h00 Le Kiwi (Place Jean Jaures) Haute-Garonne

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-13T20:00:00+02:00 – 2026-10-13T21:00:00+02:00

Fin : 2026-10-13T20:00:00+02:00 – 2026-10-13T21:00:00+02:00

En partenariat avec La Grainerie // Dans le cadre de EKO – Pyrénées de cirque, projet européen cofinancé par le FEDER (POCTEFA).

Que demanderions-nous à notre dernière étoile filante ? Face à l’inexorabilité du temps qui passe et les transformations qu’il provoque, Secrets s’attache à rendre visible les choses que l’on cache.

La compagnie catalane interroge cette impression d’un temps qui nous échappe et ce que l’on en fait. Face à ce besoin de toujours plus de temps, qu’adviendrait-il si, finalement, le temps s’achevait ?

Voir le teaser du spectacle

Plus d’infos sur le site du Kiwi

Le Kiwi (Place Jean Jaures) Allée Georges Pompidou 31520 Ramonville Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://spectacles-ramonville.mapado.com/event/775302-secrets »}] [{« data »: {« author »: « Compau00f1u00eda de Circo eia », « cache_age »: 86400, « description »: « Las primeras imu00e1genes de Secrets, la nueva creaciu00f3n de la Compau00f1u00eda de Circo « eia » – Estreno en Julio de 2026nnLes primeres imatges de Secrets, la nova creaciu00f3 de la Companyia de Circ « eia » – Estrena al Juliol de 2026nnLes premiu00e8res images de Secrets, la nouvelle cru00e9ation de la Compagnie de Cirque « eia » – Premiu00e8re en Juillet 2026nnThe first images of Secrets, the new creation of Compau00f1u00eda de Circo « eia » – Premiu00e8re in July 2026″, « type »: « video », « title »: « Secrets – Compau00f1u00eda de Circo « eia » – #work_in_progress », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/fM_vVPbWPAw/sddefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=fM_vVPbWPAw », « thumbnail_height »: 480, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCIw84h1tlXN13o5R7Niyb7A », « thumbnail_width »: 640, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Spectacle – cirque contemporain

© Clara Pedrol