SECRETS D’ABEILLES Le Caylar
SECRETS D’ABEILLES Le Caylar samedi 30 mai 2026.
Le Caylar
SECRETS D’ABEILLES
34 Route de Saint-Pierre Le Caylar Hérault
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Partez à la rencontre de Guillaume Perier pour découvrir son métier d’apiculteur et l’univers de la ruche sur le Larzac méridional.
Partez à la rencontre de Guillaume Perier pour découvrir son métier d’apiculteur et l’univers de la ruche sur le Larzac méridional. Cette visite sera aussi l’occasion d’en apprendre davantage sur les abeilles en général, notamment les nombreuses espèces sauvages qui ne vivent pas en ruche et ne produisent pas de miel.
Le lieu de rendez-vous sera communiqué sur le(s) billet(s) lors de votre réservation.
Renseignements à l’Office de Tourisme ou au 04 67 88 86 44 .
34 Route de Saint-Pierre Le Caylar 34520 Hérault Occitanie
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English : SECRETS D’ABEILLES
Meet Guillaume Perier and discover his work as a beekeeper and the world of the hive in the southern Larzac region.
L’événement SECRETS D’ABEILLES Le Caylar a été mis à jour le 2026-05-11 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC
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