Informations pratiques

Saint-Maur

Secrets de Fabrique Eclairage Roger Pradier

46 Avenue d’Occitanie Saint-Maur Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-23 09:30:00

fin : 2026-10-23 11:30:00

Date(s) :

2026-10-23

Visite générale de l’atelier de fabrication de la réception de la matière première à l’expédition du produit fini.

Visite générale de l’atelier de fabrication de la réception de la matière première à l’expédition du produit fini qui comprend un atelier métallerie avec différentes machines de travail de la tôle et des tubes d’aluminium, un atelier de traitement de surface et de poudrage avec une ligne automatisée, un atelier montage avec l’assemblage de nos différents luminaires. Parking visiteurs. Label EPV. Photos interdites. Chaussures fermées obligatoires.

Durée de la visite 2h. .

46 Avenue d’Occitanie Saint-Maur 36250 Indre Centre-Val de Loire

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English :

Founded over a century ago, the Roger Pradier® brand continues to innovate, offering quality outdoor lighting designed and manufactured in France.

L’événement Secrets de Fabrique Eclairage Roger Pradier Saint-Maur a été mis à jour le 2026-02-26 par BERRY