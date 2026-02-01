Secrets de Fabrique Roger Charreyre Découverte du métier de verrier à la flamme Val-Fouzon

Secrets de Fabrique Roger Charreyre Découverte du métier de verrier à la flamme

Pour Roger Charreyre, verrier à la flamme, chaque objet réalisé va garder en lui la mémoire du geste et du ressenti.

Dans la flamme à plus de 1 200°, une baguette de verre dans chaque main, la matière fondante devient le seul outil nécessaire pour donner naissance à une danseuse, un taureau, un oiseau …Quand le tube prend la place de la baguette, la flamme devient plus douce et plus enveloppante. Autres activités thermoformage, perles au chalumeau.

English :

For Roger Charreyre, flame-worked glassmaker, each object he creates retains the memory of the gesture and the feeling.

