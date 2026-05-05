Secrets de nature : bota sophro bords de l’Aure, Pôle santé Argouges, Bayeux
Secrets de nature : bota sophro bords de l’Aure, Pôle santé Argouges, Bayeux samedi 29 août 2026.
Secrets de nature : bota sophro bords de l’Aure Samedi 29 août, 10h00 Pôle santé Argouges Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-29T10:00:00+02:00 – 2026-08-29T12:00:00+02:00
Fin : 2026-08-29T10:00:00+02:00 – 2026-08-29T12:00:00+02:00
Et si vous vous laissiez emporter par l’enthousiasme et l’expertise de 2 professionnelles amoureuses de la nature : Estelle, Mavoka-Isana, botaniste et conseillère en phyto-aromathérapie et Estelle Isidor, guide-conférencière spécialisée en Sophro Nature®.
Lors de cette balade le long de la rivière de l’Aure et à travers la campagne aux portes de Bayeux, observez différemment votre environnement en redécouvrant vos sens, en faisant connaissance avec les plantes que vous rencontrez tout en apprenant de multiples astuces pour leur utilisation au quotidien !.
Une expérience à vivre sans hésiter !
Prévoir chaussures de marche, vêtements de pluie, de quoi s’hydrater,.
Sur réservation, 48h maximum avant la date de départ.
Départ assuré 4 adultes minimum.
Non adapté – 12 ans
Annulation possible (météo défavorable, impossibilité de la part d’une des intervenantes)
(5km/2h) – Niveau2
Pôle santé Argouges Pôle santé Argouges BAYEUX Bayeux 14400 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 06 03 95 48 69 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@sophro-nature-evasions.fr »}]
Et si vous vous laissiez emporter par l’enthousiasme et l’expertise de 2 professionnelles amoureuses de la nature : Estelle, Mavoka-Isana, botaniste et conseillère en phyto-aromathérapie et Estell…
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