Secrets de Pays le château de la Grande Jaille

Sammarçolles Vienne

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

2026-05-31

Rendez-vous au château, 2 rue de la Jaille, 86200 Sammarçolles

En partenariat avec Monsieur et Madame CHANETZ (propriétaire).

Le château Renaissance de La Grande-Jaille a été édifié au milieu du XVIe siècle sur des bases plus anciennes. De la décoration intérieure subsistent 2 belles cheminées en pierre polychromes, réalisées au début du XVIIe siècle.

Propriétaire depuis 2006 Monsieur Chanetz évoquera les 800 ans d’histoire du château une recherche minutieuse a permis de restituer la succession des propriétaires depuis la création du château au XIIIe siècle jusqu’à aujourd’hui. .

