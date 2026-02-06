Secrets de Pays le château de la Grande Jaille Sammarçolles
Secrets de Pays le château de la Grande Jaille
Sammarçolles Vienne
Découverte du patrimoine
Rendez-vous au château, 2 rue de la Jaille, 86200 Sammarçolles
En partenariat avec Monsieur et Madame CHANETZ (propriétaire).
Le château Renaissance de La Grande-Jaille a été édifié au milieu du XVIe siècle sur des bases plus anciennes. De la décoration intérieure subsistent 2 belles cheminées en pierre polychromes, réalisées au début du XVIIe siècle.
Propriétaire depuis 2006 Monsieur Chanetz évoquera les 800 ans d’histoire du château une recherche minutieuse a permis de restituer la succession des propriétaires depuis la création du château au XIIIe siècle jusqu’à aujourd’hui. .
Sammarçolles 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 22 22 22
