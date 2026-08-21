Secrets d’expo ! Dessiner l’Égypte, Musée des Beaux Arts, Orléans

Informations pratiques

Secrets d’expo ! Dessiner l’Égypte Jeudi 4 février 2027, 18h30 Musée des Beaux Arts Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-04T18:30:00+01:00 – 2027-02-04T20:00:00+01:00

Fin : 2027-02-04T18:30:00+01:00 – 2027-02-04T20:00:00+01:00

Le restaurateur des arts graphiques du musée et une médiatrice vous entraînent dans les secrets de création et de conservation des dessins exposés : conditions de travail et matériel des artistes en voyage, traces et montages, ou encore lien avec la technique de la gravure… De nombreuses questions à se poser face aux témoignages graphiques de la campagne d’Égypte.

Calendrier d’ouverture des réservations

Septembre et octobre : ouverture des réservations le 4 août 2026

Novembre et décembre : ouverture des réservations le 1er octobre 2026

Janvier et février : ouverture des réservations le 1er décembre 2026

Musée des Beaux Arts Place Sainte-Croix Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 79 21 83 https://www.orleans-metropole.fr/culture/musees-expositions/le-musee-des-beaux-arts https://www.facebook.com/MBAOrleans/;https://www.instagram.com/mbaorleans/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.orleans-metropole.fr/fr-FR/musees-accueil »}, {« type »: « email », « value »: « reservationmusee@orleans-metropole.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 38 79 21 83 »}] Sa collection permanente, qui couvre la création artistique du XVe au XXe siècle, présente un ensemble exceptionnel de peintures italiennes, flamandes et hollandaises, ainsi qu’un important fonds d’oeuvres françaises des XVIIe et XVIIIe siècles dont un remarquable cabinet des pastels, le deuxième de France après le Louvre. Outre 2.000 peintures et 700 sculptures, le musée possède une collection de 10.000 dessins et 50.000 estampes. Gratuit le 1er dimanche du mois / Plein tarif : 8 € / Tarif réduit : 4 € / Billet groupé valable une journée donnant droit à l’entrée du Musée des Beaux-Arts, de l’Hôtel Cabu – musée d’Histoire et d’Archéologie d’Orléans) et de la Maison de Jeanne d’Arc.

Découvrez les secrets de création et de conservation des dessins exposés.

Musées d’Orléans