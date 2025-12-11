Secret(s) médical Gare du Midi Biarritz

Secret(s) médical

Pour la toute première fois au théâtre, Michel Cymes monte sur les planches dans une comédie inédite et féroce sur le milieu médical …

Quatre amis, anciens de la fac de médecine, se retrouvent comme à leur habitude chez André, leur resto favori.

Mais la soirée tourne court quand le psy du groupe fait une révélation fracassante son patient, un politicien très controversé, est en lice pour la Présidentielle !

Dès lors, l’amitié se fissure, les secrets se dévoilent et les compromis s’entrechoquent face à un dilemme crucial faut-il briser le secret professionnel pour le bien commun ?

Attendez-vous à un dîner explosif !

Auteurs Michel Cymes, Christophe Brun, Patrice Romedenne et Nicolas Lumbreras

Mise en scène Philippe Lelièvre

Avec Michel Cymes Philippe Dusseau Jean Pierre Malignon Clémence Thioly Philippe Vieux .

