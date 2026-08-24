Informations pratiques

Fouchy

Séjour bien être et nature et déconnexion

104a rue Beau Site Fouchy Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-11-05 00:00:00

fin : 2026-11-06 22:00:00

Date(s) :

2026-11-05

Mini-séjour bien-être et développement personnel à Fouchy

Loin de la foule et du bruit, accordez-vous une pause pour ralentir, respirer et vous reconnecter à l’essentiel.

À Fouchy, dans la vallée de Villé, au cœur de l’Alsace et des Vosges, Chemin de Résilience vous accueille dans une maison située en lisière de forêt, pour une parenthèse intime, chaleureuse et ressourçante.

Le mini-séjour bien-être du jeudi comprend

une nuit en chambre individuelle avec salle de bain privative 69 € ;

une demi-pension à tendance bio, locale et végétarienne 39 € ;

une balade d’accueil en partie méditative, offerte ;

le cours de yoga du jeudi soir, offert, accessible aux débutants.

Pour prolonger cette expérience de bien-être et de développement personnel, une séance individuelle de massage ou de kinésiologie peut être ajoutée 50 €.

Le séjour peut également être adapté à une démarche de ressourcement, de développement personnel ou de business retreat, en associant temps de travail, nature et détente.

Une parenthèse pour prendre du recul, retrouver de l’énergie et repartir avec davantage de sérénité et de clarté.

Informations complémentaires, autres formats de séjours et réservation

Chemin de Résilience Séjours bien-être et développement personnel à Fouchy .

104a rue Beau Site Fouchy 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 6 43 57 98 17 emilie.cheminderesilience@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Séjour bien être et nature et déconnexion Fouchy a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé