Séjour Lumière furtive Le Cotentin et ses phares Barneville-Carteret

Photographe professionnel, géologue et auteur de nombreux ouvrages, Arnaud Guérin se définit avant tout comme un normand voyageur.

A l’occasion des plus grandes marées de l’année, il vous donne rendez-vous sur la presqu’île du Cotentin pour en découvrir toute la beauté en photographiant les phares les plus fascinants. Battus par les vagues ou perchés sur un cap rocheux, ces sentinelles du littoral seront l’’objet d’un voyage photographique d’exception, au cœur des paysages sauvages et envoutants de la péninsule normande.

Bien plus qu’un séjour dédié à la photographie, il vous propose de vivre un véritable voyage, que vous soyez un photographe aguerri, ou simplement un amoureux de la nature.

Inclus

L’accompagnement d’Arnaud Guérin.

Deux nuits à l’hôtel des Isles.

Les petits-déjeuners (J2 J3).

Les pique-niques du terroir (J1 J2 J3).

2 dîners au restaurant (J1 J2).

Le café d’accueil (J1).

Le goûter de clôture (J3).

Un livre dédicacé par Arnaud Guérin.

Un sac de bienvenue.

Non inclus

Le transport entre les étapes (covoiturage).

Le supplément chambre individuelle.

Les boissons lors des dîners.

Le supplément chambre individuelle (si vous voyagez seul(e)).

Date limite de résa le 15 mars 2026.

Jauge mini 8 Jauge maxi 12. .

