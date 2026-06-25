SÉJOUR NATURE ET CONSCIENCE Pont de Montvert Sud Mont Lozère
SÉJOUR NATURE ET CONSCIENCE Pont de Montvert Sud Mont Lozère mercredi 23 septembre 2026.
Pont de Montvert Sud Mont Lozère
SÉJOUR NATURE ET CONSCIENCE
Le Cros Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-23
Les praticiens/praticiennes de l’association Ensemble sur le Chemin vous proposent un séjour en pleine conscience au cœur de la nature pour renouer avec soi. Au programme méditations guidées, pratiques somatiques, écriture intuitive, explorations ATB, …
Ensemble sur le Chemin réunit des praticiens et praticiennes du bien-être pour proposer des événements ressourçant. Ils créent des expériences collectives en lien avec le vivant, au cœur d’une nature préservée.
Ils vous proposent un séjour en pleine conscience au cœur de la nature pour renouer avec soi.
Mercredi 23 septembre
16h • Accueil des participants
18h • Méditation consciente corps et nature
Jeudi 24 septembre
9h • Ecriture intuitive
9h30 • Pratique somatique Mouvements en conscience
16h • Atelier Danse de la Terre
19h • Voyage sonore
Vendredi 25 septembre
9h • Ecriture intuitive
9h30 • Atelier auto-massage Eveil du corps par le toucher
16h • Exploration ATB et balade en nature
Samedi 26 septembre
9h • Ecriture intuitive
9h30 • Exploration ATB Eveil du corps
16h • ATB conscience du corps
19h • Voyage sonore
Dimanche 27 septembre
10h • Départ
Soins individuels en supplément possible .
Le Cros Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 6 67 43 06 31
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English :
The practitioners at the Ensemble sur le Chemin association invite you to join them for a mindfulness retreat in the heart of nature, where you can reconnect with yourself. The program includes guided meditations, somatic practices, intuitive writing, ATB explorations, and more…
L’événement SÉJOUR NATURE ET CONSCIENCE Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2026-06-25 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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