Pont de Montvert Sud Mont Lozère

SÉJOUR NATURE ET CONSCIENCE

Le Cros Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-23

Les praticiens/praticiennes de l’association Ensemble sur le Chemin vous proposent un séjour en pleine conscience au cœur de la nature pour renouer avec soi. Au programme méditations guidées, pratiques somatiques, écriture intuitive, explorations ATB, …

Ensemble sur le Chemin réunit des praticiens et praticiennes du bien-être pour proposer des événements ressourçant. Ils créent des expériences collectives en lien avec le vivant, au cœur d’une nature préservée.

Ils vous proposent un séjour en pleine conscience au cœur de la nature pour renouer avec soi.

Mercredi 23 septembre

16h • Accueil des participants

18h • Méditation consciente corps et nature

Jeudi 24 septembre

9h • Ecriture intuitive

9h30 • Pratique somatique Mouvements en conscience

16h • Atelier Danse de la Terre

19h • Voyage sonore

Vendredi 25 septembre

9h • Ecriture intuitive

9h30 • Atelier auto-massage Eveil du corps par le toucher

16h • Exploration ATB et balade en nature

Samedi 26 septembre

9h • Ecriture intuitive

9h30 • Exploration ATB Eveil du corps

16h • ATB conscience du corps

19h • Voyage sonore

Dimanche 27 septembre

10h • Départ

Soins individuels en supplément possible .

Le Cros Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 6 67 43 06 31

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English :

The practitioners at the Ensemble sur le Chemin association invite you to join them for a mindfulness retreat in the heart of nature, where you can reconnect with yourself. The program includes guided meditations, somatic practices, intuitive writing, ATB explorations, and more…

L’événement SÉJOUR NATURE ET CONSCIENCE Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2026-06-25 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère