Minerve

SÉJOUR RANDONNÉE GR VINS

Minerve Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-03

Évadez-vous pour une aventure de 7 jours mêlant randonnées panoramiques et escales gourmandes. Un itinéraire de prestige à travers le Minervois pour les amoureux de nature et de bons crus.

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Ce séjour exclusif propose une immersion sensorielle au carrefour de la nature et de l’œnologie. En parcourant les sentiers entre les Gorges du Brian et les falaises de Minerve, vous découvrirez l’âme d’un terroir d’exception. Chaque étape est une promesse de confort et de découverte, avec des nuitées en chambres d’hôtes sélectionnées pour leur charme. Le bénéfice est double une déconnexion totale par la marche active et une initiation raffinée à la gastronomie locale. Accompagné ou en liberté, ce voyage est une ode au slow tourisme où le patrimoine historique se contemple un verre de vin à la main.

3 bonnes raisons

1. Le confort des chambres d’hôtes après la marche.

2. La beauté sauvage des Gorges de la Cesse.

3. L’équilibre parfait entre sport et plaisir de la table .

Minerve 34210 Hérault Occitanie +33 6 86 90 15 89 contact@aygotrekking.com

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English : SÉJOUR RANDONNÉE GR VINS

Escape for a 7-day adventure combining panoramic hikes and gourmet stops. A prestigious itinerary through the Minervois for lovers of nature and fine wines.

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L’événement SÉJOUR RANDONNÉE GR VINS Minerve a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC