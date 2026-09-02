Séjour Ressourcement MAS 1850 La Bégude-de-Mazenc

Informations pratiques

La Bégude-de-Mazenc

Séjour Ressourcement

MAS 1850 750, chemin de Salettes La Bégude-de-Mazenc Drôme

Tarif : 490 – 490 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 10:30:00

fin : 2026-10-25 17:00:00

Date(s) :

2026-10-23

Vous souffrez d’une forte charge mentale et vous sentez constamment épuisé, vidé, NAYOME vous invite à faire une pause lors de ce séjour Ressourcement de 3 jours dans un gîte de caractère, le MAS 1850.

.

MAS 1850 750, chemin de Salettes La Bégude-de-Mazenc 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 44 37 67 laurencejacquet4@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Are you dealing with a heavy mental load and constantly feeling %E9puis%E9, drained, NAYOME invites you to take a break during this 3-day rejuvenation retreat at a charming guesthouse, the MAS 1850.

L’événement Séjour Ressourcement La Bégude-de-Mazenc a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux