Séjour Ressourcement MAS 1850 La Bégude-de-Mazenc
vendredi 23 octobre 2026 · MAS 1850 · La Bégude-de-Mazenc
Informations pratiques
La Bégude-de-Mazenc
Séjour Ressourcement
MAS 1850 750, chemin de Salettes La Bégude-de-Mazenc Drôme
Tarif : 490 – 490 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 10:30:00
fin : 2026-10-25 17:00:00
Date(s) :
2026-10-23
Vous souffrez d’une forte charge mentale et vous sentez constamment épuisé, vidé, NAYOME vous invite à faire une pause lors de ce séjour Ressourcement de 3 jours dans un gîte de caractère, le MAS 1850.
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MAS 1850 750, chemin de Salettes La Bégude-de-Mazenc 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 44 37 67 laurencejacquet4@gmail.com
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English :
Are you dealing with a heavy mental load and constantly feeling %E9puis%E9, drained, NAYOME invites you to take a break during this 3-day rejuvenation retreat at a charming guesthouse, the MAS 1850.
L’événement Séjour Ressourcement La Bégude-de-Mazenc a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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