Informations pratiques

La Hague

Séjour Voyage aux origines Exploration du Géoparc

La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-10-30

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-10-30

Trois jours au bout du monde pour découvrir la moitié de l’histoire de la Terre ! Le Géoparc de la Hague est une sorte de finistère normand, là où la terre se termine… et pourtant ses côtes nous emmènent aux origines de notre planète et révèlent plus de 2 milliards d’années de son Histoire… Géologue et photographe normand, Arnaud Guérin vous propose de partir à la découverte des plus vieilles roches de France, d’anciens volcans, de trois chaines de montagnes, de l’histoire des glaciations et des climats… Le tout à la meilleure saison, quand les landes sont cramoisies et les lumières irréelles… Un voyage à pied, pour prendre le temps de remonter les millions d’années qui nous précédent. Trois jours riches d’échanges et de rencontres, notamment avec Yoann, patron de la SNSM à la station de Goury, bordée par le Raz Blanchard , l’un des courants marins les plus puissants d’Europe. Votre hébergement L’hôtel le Cap, à Auderville. Ce séjour vous est proposé en collaboration avec la commune de La Hague. Inclus L’accompagnement d’Arnaud Guérin, géologue et photographe professionnel, pendant 3 jours. Deux nuitées à l’hôtel le Cap, à Auderville. L’ensemble des repas (pique-niques du terroir pour les déjeuners du J1, J2, J3) et dîners au restaurant (J1, J2). La rencontre avec un ancien sauveteur en mer et avec la conservatrice du littoral. Un livre d’Arnaud Guérin, dédicacé par l’auteur. Un sac de bienvenue, remis par l’Office de Tourisme du Cotentin. Non inclus Le supplément chambre individuelle à 110€ (pour une chambre occupée par une seule personne). Le transport. Les boissons. Date limite de réservation le 20 octobre 2026. Jauge mini 8 / Jauge maxi 12. .

La Hague 50440 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr

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English : Séjour Voyage aux origines Exploration du Géoparc

L’événement Séjour Voyage aux origines Exploration du Géoparc La Hague a été mis à jour le 2026-03-10 par OT Cotentin