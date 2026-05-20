Rezay

Séjour yoga et ressourcement

préales Rezay Cher

Tarif : 210 – 210 – EUR

210

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-20

Dans un cadre nature et apaisant je vous propose de faire une pause

Yoga, marche, relaxation, bains sonores. Forte d’une expérience de plus de 10 ans dans le bine-être émotionnel, je vous donnerais les clés essentielles et simples pour prendre soin de vous au quotidien. 210 .

préales Rezay 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 6 62 04 60 84

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In a natural and soothing setting, I invite you to take a break

L’événement Séjour yoga et ressourcement Rezay a été mis à jour le 2026-05-20 par OT CHATEAUMEILLANT