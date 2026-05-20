Séjour yoga et ressourcement Rezay
Séjour yoga et ressourcement Rezay jeudi 20 août 2026.
Rezay
Séjour yoga et ressourcement
préales Rezay Cher
Tarif : 210 – 210 – EUR
210
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-20
Dans un cadre nature et apaisant je vous propose de faire une pause
Yoga, marche, relaxation, bains sonores. Forte d’une expérience de plus de 10 ans dans le bine-être émotionnel, je vous donnerais les clés essentielles et simples pour prendre soin de vous au quotidien. 210 .
préales Rezay 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 6 62 04 60 84
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English :
In a natural and soothing setting, I invite you to take a break
L’événement Séjour yoga et ressourcement Rezay a été mis à jour le 2026-05-20 par OT CHATEAUMEILLANT
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