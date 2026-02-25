Bal!ade en Boischaut Concert Back et Forth

Rezay Cher

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-23 20:30:00

fin : 2026-10-23

Date(s) :

2026-10-23

Concert Folk Indie

Back & Forth, la sonorité de leur nom traduit déjà la force et la douceur qui émanent de leur musique. Chroniques introspectives du temps qui défile, on sent l’univers fondre doucement autour de nous avant de, l’instant d’après, retrouver l’énergie et la gaieté.

Trois artistes, trois voix harmonieusement entremêlées, qui avancent dans une ambiance intime, en accord avec les thèmes qui animent leurs textes en anglais la contemplation, les voyages, les rencontres, les états d’âme, l’expérience humaine dans toutes ses nuances. 0 .

Rezay 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 6 44 20 48 55

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An exceptional concert performed by young choristers: thrills guaranteed!

L’événement Bal!ade en Boischaut Concert Back et Forth Rezay a été mis à jour le 2026-02-25 par OT CHATEAUMEILLANT