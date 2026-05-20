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Séjour yoga et découverte du Berry Rezay

Séjour yoga et découverte du Berry Rezay

Séjour yoga et découverte du Berry Rezay jeudi 23 juillet 2026.

Adresse : préales

Ville : 18170 Rezay

Département : Cher

Début : jeudi 23 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Tarif : 210 210 210 Tarif de base plein tarif

Rezay

Séjour yoga et découverte du Berry

préales Rezay Cher

Tarif : 210 – 210 – EUR
210
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-23

Un patrimoine exceptionnel et méconnu vous attends au coeur du Boischaut Sud.
Cette année G Sand sera à l’honneur… Yoga, marche, relaxation, bains sonores. Optionnel découverte guidée de jardins et de lieux chers à George Sand. Prendre le temps d’allier plaisir et pratique en toute simplicité. 210  .

préales Rezay 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 6 62 04 60 84 

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English :

An exceptional and little-known heritage awaits you in the heart of the Boischaut Sud.

L’événement Séjour yoga et découverte du Berry Rezay a été mis à jour le 2026-05-20 par OT CHATEAUMEILLANT

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