SELECTIONS TREMPLIN MUSICAL Place Jean Jaurès La Salvetat-Saint-Gilles

La Salvetat-Saint-Gilles

SELECTIONS TREMPLIN MUSICAL

Place Jean Jaurès CHATEAU La Salvetat-Saint-Gilles Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 20:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-26

La mairie de la Salvetat Saint Gilles organise son 9° tremplin musical en partenariat avec le studio Pentagon et l’école de formation DSH.

Le tremplin musical a pour objectif la valorisation de la pratique et de la création artistique. Les artistes peuvent concourir en solo ou en groupe.

Les sélections auront lieu vendredi 26 & samedi 27 juin, à 19h30, Parc du Château.

La finale se déroulera vendredi 11 septembre, à 19h30, Parc du Château.

Le vainqueur gagnera une journée d’enregistrement en studio ainsi qu’une programmation lors du festival de la Salvetat en scène 2026.

Pour candidater, et espérer succéder à Audiologists, Cannelle ou encore Rosacanine, rendez-vous sur le site .

Place Jean Jaurès CHATEAU La Salvetat-Saint-Gilles 31880 Haute-Garonne Occitanie culture@lasalvetat31.com

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English :

The Mairie de la Salvetat Saint Gilles organizes its 9th musical springboard in partnership with the Pentagon studio and the DSH training school.

L’événement SELECTIONS TREMPLIN MUSICAL La Salvetat-Saint-Gilles a été mis à jour le 2026-06-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE