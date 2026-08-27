Semaine Bleue. Ateliers intergénérationnels Bourdeaux
mercredi 7 octobre 2026 · Bourdeaux
Informations pratiques
Bourdeaux
Semaine Bleue. Ateliers intergénérationnels
Médiathéque Bourdeaux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07
fin : 2026-10-07
Date(s) :
2026-10-07
Sur le thème Relions tous les âges dans des territoires engagés ! , et pour que vive la mémoire collective et familiale grâce à la transmission de chants ou de musiques, la semaine bleue se déroulera cette année du 5 au 11 octobre 2026.
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Médiathéque Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 33 31 bibli-bourdeaux@wanadoo.fr
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English :
Under the theme “Let’s Bring Together All Ages in Committed Communities! %BB, and to keep collective and family memories alive through the sharing of songs and music, “La Semaine Bleue” will take place this year from October 5 to 11, 2026.
L’événement Semaine Bleue. Ateliers intergénérationnels Bourdeaux a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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