Informations pratiques

Bourdeaux

Semaine Bleue. Ateliers intergénérationnels

Médiathéque Bourdeaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07

fin : 2026-10-07

Date(s) :

2026-10-07

Sur le thème Relions tous les âges dans des territoires engagés ! , et pour que vive la mémoire collective et familiale grâce à la transmission de chants ou de musiques, la semaine bleue se déroulera cette année du 5 au 11 octobre 2026.

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Médiathéque Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 33 31 bibli-bourdeaux@wanadoo.fr

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English :

Under the theme “Let’s Bring Together All Ages in Committed Communities! %BB, and to keep collective and family memories alive through the sharing of songs and music, “La Semaine Bleue” will take place this year from October 5 to 11, 2026.

L’événement Semaine Bleue. Ateliers intergénérationnels Bourdeaux a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux