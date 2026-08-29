[Semaine bleue] Truck SOLIHA Marché de Bouaye – place du Marché Bouaye

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-08 09:30 – 12:30

Gratuit : oui Accès libre, sans inscription Tout public

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Marché de Bouaye – place du Marché Bouaye 44830

02 51 70 55 55 https://www.bouaye.fr/marches-de-plein-air-a-bouaye/



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