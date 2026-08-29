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[Semaine bleue] Truck SOLIHA Marché de Bouaye – place du Marché Bouaye

jeudi 8 octobre 2026 · Marché de Bouaye - place du Marché · Bouaye

[Semaine bleue] Truck SOLIHA Marché de Bouaye – place du Marché Bouaye

Informations pratiques

Début
jeudi 8 octobre 2026
Fin
jeudi 8 octobre 2026
Heure de début
09:30
Lieu
Marché de Bouaye - place du Marché
Adresse
Place du Marché
Ville
44830 Bouaye
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Accès libre, sans inscription

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-08 09:30 – 12:30
Gratuit : oui Accès libre, sans inscription Tout public 

Venez découvrir le truck SOLIHA. Ce dernier est un véhicule aménagé et 100% adapté qui vient à votre rencontre pour vous présenter du mobilier et des aides techniques qui vous simplifieront la vie au quotidien et amélioreront votre confort.

Marché de Bouaye – place du Marché Bouaye 44830
02 51 70 55 55 https://www.bouaye.fr/marches-de-plein-air-a-bouaye/


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