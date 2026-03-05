Semaine de l Petite enfance

La Ferté-Bernard Sarthe

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-21

La Communauté de communes du Perche Emeraude se mobilise à l’occasion de l’évènement national de la semaine de la petite enfance en organisant des temps forts dédiés aux tout-petits (0-6 ans), à leurs familles et aux professionnels.

Le programme se décline sur l’ensemble du territoire, au plus près des familles, avec des rendez-vous dans les crèches, le Relais Petite Enfance, la médiathèque-ludothèque, le centre aquatique et bien-être Vénizi’O et d’autres lieux partenaires.

Téléchargez le programme .

La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire

