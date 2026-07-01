AGENDA · Soye-en-Septaine
SEMAINE DE LA FORME – PORTE OUVERTE RENFORCEMENT MUSCULAIRE AVEC ACBD AVORD, SOYE-EN-SEPTAINE (18340), Soye-en-Septaine
mardi 29 septembre 2026 · SOYE-EN-SEPTAINE (18340) · Soye-en-Septaine
Informations pratiques
SEMAINE DE LA FORME – PORTE OUVERTE RENFORCEMENT MUSCULAIRE AVEC ACBD AVORD Mardi 29 septembre, 18h30 SOYE-EN-SEPTAINE (18340) Cher
A partir de 14 ans et +
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-29T18:30:00+02:00 – 2026-09-29T19:30:00+02:00
Fin : 2026-09-29T18:30:00+02:00 – 2026-09-29T19:30:00+02:00
Gym poids de corps/gainage et circuit training
SOYE-EN-SEPTAINE (18340) 1 Route de Savigny – Salle Socio-Culturelle – SOYE-EN-SEPTAINE (18340) Soye-en-Septaine 18340 Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « johann.safsaf@gmail.com »}]
Gym poids de corps/gainage et circuit training