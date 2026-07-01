SEMAINE DE LA FORME – PORTE OUVERTE RENFORCEMENT MUSCULAIRE AVEC ACBD AVORD, SOYE-EN-SEPTAINE (18340), Soye-en-Septaine

Informations pratiques

SEMAINE DE LA FORME – PORTE OUVERTE RENFORCEMENT MUSCULAIRE AVEC ACBD AVORD Mardi 29 septembre, 18h30 SOYE-EN-SEPTAINE (18340) Cher

A partir de 14 ans et +

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-29T18:30:00+02:00 – 2026-09-29T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-29T18:30:00+02:00 – 2026-09-29T19:30:00+02:00

Gym poids de corps/gainage et circuit training

SOYE-EN-SEPTAINE (18340) 1 Route de Savigny – Salle Socio-Culturelle – SOYE-EN-SEPTAINE (18340) Soye-en-Septaine 18340 Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « johann.safsaf@gmail.com »}]

Gym poids de corps/gainage et circuit training