UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Soye-en-Septaine

SEMAINE DE LA FORME – PORTE OUVERTE SAVATE BOXE FRANÇAISE ADOS/ADULTES AVEC ACBD AVORD, SOYE-EN-SEPTAINE (18340), Soye-en-Septaine

mardi 29 septembre 2026 · SOYE-EN-SEPTAINE (18340) · Soye-en-Septaine

SEMAINE DE LA FORME – PORTE OUVERTE SAVATE BOXE FRANÇAISE ADOS/ADULTES AVEC ACBD AVORD, SOYE-EN-SEPTAINE (18340), Soye-en-Septaine

Informations pratiques

Début
mardi 29 septembre 2026
Fin
mardi 29 septembre 2026
Lieu
SOYE-EN-SEPTAINE (18340)
Adresse
1 Route de Savigny - Salle Socio-Culturelle - SOYE-EN-SEPTAINE (18340)
Ville
18340 Soye-en-Septaine
Département
Cher
Tarif
A partir de 14 ans

SEMAINE DE LA FORME – PORTE OUVERTE SAVATE BOXE FRANÇAISE ADOS/ADULTES AVEC ACBD AVORD Mardi 29 septembre, 19h30 SOYE-EN-SEPTAINE (18340) Cher

A partir de 14 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-29T19:30:00+02:00 – 2026-09-29T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-29T19:30:00+02:00 – 2026-09-29T21:00:00+02:00

Découverte et initiation

SOYE-EN-SEPTAINE (18340) 1 Route de Savigny – Salle Socio-Culturelle – SOYE-EN-SEPTAINE (18340) Soye-en-Septaine 18340 Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « johann.safsaf@gmail.com »}]
Découverte et initiation

À voir aussi à Soye-en-Septaine (Cher)