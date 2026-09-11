Semaine de la (grand)parentalité Saucats Saucats
vendredi 11 septembre 2026 · Saucats
Informations pratiques
Saucats
Semaine de la (grand)parentalité
Saucats 4 Chemin de la Mairie Saucats Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 09:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-11
La commune de Saucats organise sa première Semaine de la (grand)parentalité, du 11 au 19 septembre !
Organisée dans le cadre de la Convention Territoriale Globale (CTG) et avec le soutien financier de la CAF de la Gironde, cette semaine vous invite à prolonger l’été en famille autour de nombreux rendez-vous conviviaux !
Au programme Conférence/Ateliers en famille/Jeux et moments de partage….Des activités pour petits et grands !
Une belle occasion de se retrouver, partager, échanger et créer de jolis souvenirs en famille.
Venez nombreux profiter de cette première édition ! .
Saucats 4 Chemin de la Mairie Saucats 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 97 70 20 ctg@saucats.fr
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English : Semaine de la (grand)parentalité
L’événement Semaine de la (grand)parentalité Saucats a été mis à jour le 2026-08-25 par Sud Bordeaux Tourisme
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