Semaine de la (grand)parentalité Saucats Saucats

Informations pratiques

Saucats

Semaine de la (grand)parentalité

Saucats 4 Chemin de la Mairie Saucats Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 09:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-11

La commune de Saucats organise sa première Semaine de la (grand)parentalité, du 11 au 19 septembre !

Organisée dans le cadre de la Convention Territoriale Globale (CTG) et avec le soutien financier de la CAF de la Gironde, cette semaine vous invite à prolonger l’été en famille autour de nombreux rendez-vous conviviaux !

Au programme Conférence/Ateliers en famille/Jeux et moments de partage….Des activités pour petits et grands !

Une belle occasion de se retrouver, partager, échanger et créer de jolis souvenirs en famille.

Venez nombreux profiter de cette première édition ! .

Saucats 4 Chemin de la Mairie Saucats 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 97 70 20 ctg@saucats.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Semaine de la (grand)parentalité

L’événement Semaine de la (grand)parentalité Saucats a été mis à jour le 2026-08-25 par Sud Bordeaux Tourisme