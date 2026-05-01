Semaine de la jeunesse Fête du Jeu Beuzec-Cap-Sizun
Semaine de la jeunesse Fête du Jeu Beuzec-Cap-Sizun samedi 23 mai 2026.
Beuzec-Cap-Sizun
Semaine de la jeunesse Fête du Jeu
Salle Jean Dorval Beuzec-Cap-Sizun Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 15:00:00
fin : 2026-05-23 18:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Dans le cadre de la 5eme édition de la semaine de la jeunesse, Beuzec reçoit la fête du jeu.
De nombreuses animations prévues pour tous les âges…
Bubble Foot, Loup-Garou immersif, balade ludique, rétro-gaming, caravane escape game, construction avec 10 000 Kaplas, espace petite enfance, mission vélo-réglo et parcours vélo, palet breton, jeux géants en bois, ateliers créatifs…
Intro Batucada puis musique et battle Hip-Hop autogérées par les jeunes.
La Structure Info Jeunes sera également présente avec des infos et de la documentation.
Crêpes offertes !
Tout public, Entrée libre
Crêpes gratuites .
Salle Jean Dorval Beuzec-Cap-Sizun 29790 Finistère Bretagne +33 7 46 27 79 46
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English : Semaine de la jeunesse Fête du Jeu
L’événement Semaine de la jeunesse Fête du Jeu Beuzec-Cap-Sizun a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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