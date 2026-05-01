Beuzec-Cap-Sizun

Semaine de la jeunesse Fête du Jeu

Salle Jean Dorval Beuzec-Cap-Sizun Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 15:00:00

fin : 2026-05-23 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Dans le cadre de la 5eme édition de la semaine de la jeunesse, Beuzec reçoit la fête du jeu.

De nombreuses animations prévues pour tous les âges…

Bubble Foot, Loup-Garou immersif, balade ludique, rétro-gaming, caravane escape game, construction avec 10 000 Kaplas, espace petite enfance, mission vélo-réglo et parcours vélo, palet breton, jeux géants en bois, ateliers créatifs…

Intro Batucada puis musique et battle Hip-Hop autogérées par les jeunes.

La Structure Info Jeunes sera également présente avec des infos et de la documentation.

Crêpes offertes !

Tout public, Entrée libre

Crêpes gratuites .

Salle Jean Dorval Beuzec-Cap-Sizun 29790 Finistère Bretagne +33 7 46 27 79 46

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English : Semaine de la jeunesse Fête du Jeu

L’événement Semaine de la jeunesse Fête du Jeu Beuzec-Cap-Sizun a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz