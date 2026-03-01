Semaine de la Saint Patrick Dj Gamon avenue Dauphiné Provence Mours-Saint-Eusèbe

Semaine de la Saint Patrick Dj Gamon

avenue Dauphiné Provence My Beers Mours-Saint-Eusèbe Drôme

Début : 2026-03-13 19:00:00

fin : 2026-03-13

2026-03-13

Opening St Patrick, viens faire la fête avec DJ Dorian Gamon pour t’ambiancer!

Dress code tous en vert !

Opening St Patrick’s Day, come and party with DJ Dorian Gamon!

Dress code: all in green!

