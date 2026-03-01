Semaine de la Saint Patrick Dj Gamon avenue Dauphiné Provence Mours-Saint-Eusèbe

Semaine de la Saint Patrick Dj Gamon avenue Dauphiné Provence Mours-Saint-Eusèbe vendredi 13 mars 2026.

Semaine de la Saint Patrick Dj Gamon

avenue Dauphiné Provence My Beers Mours-Saint-Eusèbe Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-13 19:00:00
fin : 2026-03-13

Date(s) :
2026-03-13

Opening St Patrick, viens faire la fête avec DJ Dorian Gamon pour t’ambiancer!
Dress code tous en vert !
  .

avenue Dauphiné Provence My Beers Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 67 43 00 15  contact@mybeers.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Opening St Patrick’s Day, come and party with DJ Dorian Gamon!
Dress code: all in green!

L’événement Semaine de la Saint Patrick Dj Gamon Mours-Saint-Eusèbe a été mis à jour le 2026-02-28 par Valence Romans Tourisme