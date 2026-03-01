Semaine de la Saint Patrick Dj Gamon avenue Dauphiné Provence Mours-Saint-Eusèbe
avenue Dauphiné Provence My Beers Mours-Saint-Eusèbe Drôme
Début : 2026-03-13 19:00:00
fin : 2026-03-13
2026-03-13
Opening St Patrick, viens faire la fête avec DJ Dorian Gamon pour t’ambiancer!
Dress code tous en vert !
avenue Dauphiné Provence My Beers Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 67 43 00 15 contact@mybeers.fr
English :
Opening St Patrick’s Day, come and party with DJ Dorian Gamon!
Dress code: all in green!
