Semaine de la Saint Patrick My Beers Mours avenue Dauphiné Provence Mours-Saint-Eusèbe

Semaine de la Saint Patrick My Beers Mours

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-10 19:00:00

fin : 2026-03-10

Date(s) :

2026-03-10

Apéro quiz spécial St Patrick, viens répondre à des questions sur le thème de cette fête Irlandaise !

avenue Dauphiné Provence My Beers Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 67 43 00 15 contact@mybeers.fr

English :

Come and answer questions on the theme of St Patrick’s Day!

L’événement Semaine de la Saint Patrick My Beers Mours Mours-Saint-Eusèbe a été mis à jour le 2026-02-28 par Valence Romans Tourisme