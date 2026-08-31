Semaine de la sorcière au Nombril du Monde Atelier cadavres exquis et écoute de podcasts Des vivant.e.s et des mort.e.s Le Cordon, bar associatif du Nombril Pougne-Hérisson

Informations pratiques

Pougne-Hérisson

Semaine de la sorcière au Nombril du Monde Atelier cadavres exquis et écoute de podcasts Des vivant.e.s et des mort.e.s

Le Cordon, bar associatif du Nombril 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30 15:33:00

fin : 2026-10-30 19:03:00

Date(s) :

2026-10-30

Chaque jour, le jardin des histoires ouvre ses portes de 16h03 à 19h03 pour vous conter des histoires de sorcières et le cordon vous invite à vous réconforter autour d’une boisson chaude ou d’une crêpe préparée par nos gentil.le.s sorcier.e.s ! .

Le Cordon, bar associatif du Nombril 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 19 19 lenombril@nombril.com

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English : Semaine de la sorcière au Nombril du Monde Atelier cadavres exquis et écoute de podcasts Des vivant.e.s et des mort.e.s

L’événement Semaine de la sorcière au Nombril du Monde Atelier cadavres exquis et écoute de podcasts Des vivant.e.s et des mort.e.s Pougne-Hérisson a été mis à jour le 2026-08-31 par CC Parthenay Gâtine