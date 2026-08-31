Semaine de la sorcière au Nombril du Monde Visite contée par une ombilicologue de la Balade à Pou Le Cordon, bar associatif du Nombril Pougne-Hérisson
dimanche 1 novembre 2026 · Le Cordon, bar associatif du Nombril · Pougne-Hérisson
Informations pratiques
Pougne-Hérisson
Semaine de la sorcière au Nombril du Monde Visite contée par une ombilicologue de la Balade à Pou
Le Cordon, bar associatif du Nombril 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-01 16:33:00
fin : 2026-11-01
Date(s) :
2026-11-01
Chaque jour, le jardin des histoires ouvre ses portes de 16h03 à 19h03 pour vous conter des histoires de sorcières et le cordon vous invite à vous réconforter autour d’une boisson chaude ou d’une crêpe préparée par nos gentil.le.s sorcier.e.s ! .
Le Cordon, bar associatif du Nombril 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 19 19 lenombril@nombril.com
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English : Semaine de la sorcière au Nombril du Monde Visite contée par une ombilicologue de la Balade à Pou
L’événement Semaine de la sorcière au Nombril du Monde Visite contée par une ombilicologue de la Balade à Pou Pougne-Hérisson a été mis à jour le 2026-08-31 par CC Parthenay Gâtine
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