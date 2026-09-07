AGENDA · Mondeville
SEMAINE DE LE FORME 2026 AVEC MONDEVILLE GYMNASTIQUE SPORTS POUR TOUS ADULTES, MONDEVILLE (14120), Mondeville
mercredi 30 septembre 2026 · MONDEVILLE (14120) · Mondeville
Informations pratiques
SEMAINE DE LE FORME 2026 AVEC MONDEVILLE GYMNASTIQUE SPORTS POUR TOUS ADULTES Mercredi 30 septembre, 18h45 MONDEVILLE (14120) Calvados
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-30T18:45:00+02:00 – 2026-09-30T19:45:00+02:00
Fin : 2026-09-30T18:45:00+02:00 – 2026-09-30T19:45:00+02:00
Séance Stretching
MONDEVILLE (14120) 1 RUE ALBERT BAYET – SALLE GEORGES LEMARCHAND – MONDEVILLE (14120) Mondeville 14120 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « usomgym.mondeville@laposte.net »}]
Séance Stretching
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