SEMAINE DE LE FORME 2026 AVEC MONDEVILLE GYMNASTIQUE SPORTS POUR TOUS ADULTES, MONDEVILLE (14120), Mondeville

Informations pratiques

SEMAINE DE LE FORME 2026 AVEC MONDEVILLE GYMNASTIQUE SPORTS POUR TOUS ADULTES Mercredi 30 septembre, 18h45 MONDEVILLE (14120) Calvados

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-30T18:45:00+02:00 – 2026-09-30T19:45:00+02:00

Fin : 2026-09-30T18:45:00+02:00 – 2026-09-30T19:45:00+02:00

Séance Stretching

MONDEVILLE (14120) 1 RUE ALBERT BAYET – SALLE GEORGES LEMARCHAND – MONDEVILLE (14120) Mondeville 14120 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « usomgym.mondeville@laposte.net »}]

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