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SEMAINE DE LE FORME 2026 AVEC MONDEVILLE GYMNASTIQUE SPORTS POUR TOUS ADULTES, MONDEVILLE (14120), Mondeville

mercredi 30 septembre 2026 · MONDEVILLE (14120) · Mondeville

SEMAINE DE LE FORME 2026 AVEC MONDEVILLE GYMNASTIQUE SPORTS POUR TOUS ADULTES, MONDEVILLE (14120), Mondeville

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Lieu
MONDEVILLE (14120)
Adresse
1 RUE ALBERT BAYET - SALLE GEORGES LEMARCHAND - MONDEVILLE (14120)
Ville
14120 Mondeville
Département
Calvados
Tarif
Gratuit

SEMAINE DE LE FORME 2026 AVEC MONDEVILLE GYMNASTIQUE SPORTS POUR TOUS ADULTES Mercredi 30 septembre, 18h45 MONDEVILLE (14120) Calvados

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-30T18:45:00+02:00 – 2026-09-30T19:45:00+02:00
Fin : 2026-09-30T18:45:00+02:00 – 2026-09-30T19:45:00+02:00

Séance Stretching

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Séance Stretching

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