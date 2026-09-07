AGENDA · Mondeville
SEMAINE DE LE FORME 2026 AVEC MONDEVILLE GYMNASTIQUE SPORTS POUR TOUS ADULTES, MONDEVILLE (14120), Mondeville
jeudi 1 octobre 2026 · MONDEVILLE (14120) · Mondeville
Informations pratiques
SEMAINE DE LE FORME 2026 AVEC MONDEVILLE GYMNASTIQUE SPORTS POUR TOUS ADULTES Jeudi 1 octobre, 10h00 MONDEVILLE (14120) Calvados
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-01T10:00:00+02:00 – 2026-10-01T11:00:00+02:00
Fin : 2026-10-01T10:00:00+02:00 – 2026-10-01T11:00:00+02:00
Séance gymnastique douce
MONDEVILLE (14120) 4 RUE VICTOR HUGO – SALLE GEORGES BIZET – MONDEVILLE ANIMATION – MONDEVILLE (14120) Mondeville 14120 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « usomgym.mondeville@laposte.net »}]
Séance gymnastique douce
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