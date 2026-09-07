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SEMAINE DE LE FORME 2026 AVEC MONDEVILLE GYMNASTIQUE SPORTS POUR TOUS ADULTES, MONDEVILLE (14120), Mondeville

jeudi 1 octobre 2026 · MONDEVILLE (14120) · Mondeville

SEMAINE DE LE FORME 2026 AVEC MONDEVILLE GYMNASTIQUE SPORTS POUR TOUS ADULTES, MONDEVILLE (14120), Mondeville

Informations pratiques

Début
jeudi 1 octobre 2026
Fin
jeudi 1 octobre 2026
Lieu
MONDEVILLE (14120)
Adresse
4 RUE VICTOR HUGO - SALLE GEORGES BIZET - MONDEVILLE ANIMATION - MONDEVILLE (14120)
Ville
14120 Mondeville
Département
Calvados
Tarif
Gratuit

SEMAINE DE LE FORME 2026 AVEC MONDEVILLE GYMNASTIQUE SPORTS POUR TOUS ADULTES Jeudi 1 octobre, 10h15 MONDEVILLE (14120) Calvados

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-01T10:15:00+02:00 – 2026-10-01T11:15:00+02:00
Fin : 2026-10-01T10:15:00+02:00 – 2026-10-01T11:15:00+02:00

Séance Stretching

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Séance Stretching

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