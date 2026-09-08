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SEMAINE DE LE FORME 2026 AVEC MONDEVILLE GYMNASTIQUE SPORTS POUR TOUS ADULTES, MONDEVILLE (14120), Mondeville

vendredi 2 octobre 2026 · MONDEVILLE (14120) · Mondeville

SEMAINE DE LE FORME 2026 AVEC MONDEVILLE GYMNASTIQUE SPORTS POUR TOUS ADULTES, MONDEVILLE (14120), Mondeville

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Lieu
MONDEVILLE (14120)
Adresse
1 RUE ALBERT BAYET - SALLE GEORGES LEMARCHAND - MONDEVILLE (14120)
Ville
14120 Mondeville
Département
Calvados
Tarif
Gratuit

SEMAINE DE LE FORME 2026 AVEC MONDEVILLE GYMNASTIQUE SPORTS POUR TOUS ADULTES Vendredi 2 octobre, 15h30 MONDEVILLE (14120) Calvados

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T15:30:00+02:00 – 2026-10-02T16:30:00+02:00
Fin : 2026-10-02T15:30:00+02:00 – 2026-10-02T16:30:00+02:00

Séance de gymnastique sur chaise sso

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Séance de gymnastique sur chaise sso

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