AGENDA · Mondeville
SEMAINE DE LE FORME 2026 AVEC MONDEVILLE GYMNASTIQUE SPORTS POUR TOUS ADULTES, MONDEVILLE (14120), Mondeville
vendredi 2 octobre 2026 · MONDEVILLE (14120) · Mondeville
Informations pratiques
SEMAINE DE LE FORME 2026 AVEC MONDEVILLE GYMNASTIQUE SPORTS POUR TOUS ADULTES Vendredi 2 octobre, 15h30 MONDEVILLE (14120) Calvados
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T15:30:00+02:00 – 2026-10-02T16:30:00+02:00
Fin : 2026-10-02T15:30:00+02:00 – 2026-10-02T16:30:00+02:00
Séance de gymnastique sur chaise sso
MONDEVILLE (14120) 1 RUE ALBERT BAYET – SALLE GEORGES LEMARCHAND – MONDEVILLE (14120) Mondeville 14120 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « usomgym.mondeville@laposte.net »}]
Séance de gymnastique sur chaise sso
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