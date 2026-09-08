SEMAINE DE LE FORME 2026 AVEC MONDEVILLE GYMNASTIQUE SPORTS POUR TOUS ADULTES, MONDEVILLE (14120), Mondeville

Informations pratiques

SEMAINE DE LE FORME 2026 AVEC MONDEVILLE GYMNASTIQUE SPORTS POUR TOUS ADULTES Vendredi 2 octobre, 15h30 MONDEVILLE (14120) Calvados

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T15:30:00+02:00 – 2026-10-02T16:30:00+02:00

Fin : 2026-10-02T15:30:00+02:00 – 2026-10-02T16:30:00+02:00

Séance de gymnastique sur chaise sso

MONDEVILLE (14120) 1 RUE ALBERT BAYET – SALLE GEORGES LEMARCHAND – MONDEVILLE (14120) Mondeville 14120 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « usomgym.mondeville@laposte.net »}]

Séance de gymnastique sur chaise sso