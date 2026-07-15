Semaine de l’histoire Au temps des chevaliers Maison de la Hague La Hague

lundi 17 août 2026 · Maison de la Hague · La Hague

Informations pratiques

La Hague

Semaine de l’histoire Au temps des chevaliers

Maison de la Hague Le Tourp La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-08-17 10:30:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-17

Une immersion dans la vie au moyen-âge pour les enfants de 8 à 12 ans.

– Lundi frise chronologique du Moyen-Âge et broderie / travail du cuir (bourse en fer à cheval)

– Mardi château à mottes / travail du cuir (suite et fin bourse en fer à cheval)

– Mercredi architecture religieuse / calligraphie

– Jeudi armure / héraldique (blasons)

– Vendredi fin du projet broderie et initiation à la technique du vitrail / jeux médiévaux et goûter.

De 10h30 à 16h30 Le pique-nique est surveillé mais non fourni A partir de 8 ans– Sur réservation Inscription obligatoire au stage complet .

Maison de la Hague Le Tourp La Hague 50440 Manche Normandie

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English : Semaine de l’histoire Au temps des chevaliers

L’événement Semaine de l’histoire Au temps des chevaliers La Hague a été mis à jour le 2026-07-06 par Attitude Manche