Semaine de l’histoire Au temps des chevaliers Maison de la Hague La Hague
lundi 17 août 2026 · Maison de la Hague · La Hague
Informations pratiques
La Hague
Semaine de l’histoire Au temps des chevaliers
Maison de la Hague Le Tourp La Hague Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-08-17 10:30:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-17
Une immersion dans la vie au moyen-âge pour les enfants de 8 à 12 ans.
– Lundi frise chronologique du Moyen-Âge et broderie / travail du cuir (bourse en fer à cheval)
– Mardi château à mottes / travail du cuir (suite et fin bourse en fer à cheval)
– Mercredi architecture religieuse / calligraphie
– Jeudi armure / héraldique (blasons)
– Vendredi fin du projet broderie et initiation à la technique du vitrail / jeux médiévaux et goûter.
De 10h30 à 16h30 Le pique-nique est surveillé mais non fourni A partir de 8 ans– Sur réservation Inscription obligatoire au stage complet .
Maison de la Hague Le Tourp La Hague 50440 Manche Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Semaine de l’histoire Au temps des chevaliers
L’événement Semaine de l’histoire Au temps des chevaliers La Hague a été mis à jour le 2026-07-06 par Attitude Manche
À voir aussi à La Hague (Manche)
- Visite commentée du hameau Gruchy Hameau Gruchy La Hague 15 juillet 2026
- les transats du Tourp Maison de la Hague La Hague 15 juillet 2026
- Atelier famille travail de la laine Maison natale JF Millet La Hague 15 juillet 2026
- Atelier vacances broderie constellations Tonneville La Hague 15 juillet 2026
- Randonnée pédestre Omonville la Rogue La Hague 15 juillet 2026