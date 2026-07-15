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Semaine de l’histoire Au temps des chevaliers Maison de la Hague La Hague

lundi 17 août 2026 · Maison de la Hague · La Hague

Semaine de l’histoire Au temps des chevaliers Maison de la Hague La Hague

Informations pratiques

Début
lundi 17 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Maison de la Hague
Adresse
Le Tourp
Ville
50440 La Hague
Département
Manche
Tarif

La Hague

Semaine de l’histoire Au temps des chevaliers

Maison de la Hague Le Tourp La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-08-17 10:30:00
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-17

Une immersion dans la vie au moyen-âge pour les enfants de 8 à 12 ans.
– Lundi frise chronologique du Moyen-Âge et broderie / travail du cuir (bourse en fer à cheval)
– Mardi château à mottes / travail du cuir (suite et fin bourse en fer à cheval)
– Mercredi architecture religieuse / calligraphie
– Jeudi armure / héraldique (blasons)
– Vendredi fin du projet broderie et initiation à la technique du vitrail / jeux médiévaux et goûter.
De 10h30 à 16h30 Le pique-nique est surveillé mais non fourni A partir de 8 ans– Sur réservation Inscription obligatoire au stage complet   .

Maison de la Hague Le Tourp La Hague 50440 Manche Normandie  

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English : Semaine de l’histoire Au temps des chevaliers

L’événement Semaine de l’histoire Au temps des chevaliers La Hague a été mis à jour le 2026-07-06 par Attitude Manche

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