Semaine du Puzzle Magasin Les Folledingues Falaise

Falaise

Semaine du Puzzle

Magasin Les Folledingues 9 Rue Trinité Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-14

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-14

Du 14 au 18 Avril, venez participer au concours de puzzles, par équipe de 2 !

Du 14 au 18 Avril, venez participer au concours de puzzles, par équipe de 2 !

Deux niveaux sont possibles:

Concours 300 pièces (Enfant de 5 à 8 ans + adulte)

Concours de 500 pièces (Enfant à partir de 8 ans + adulte / adulte + adulte)

L’inscription comprend le puzzle à réaliser (et avec lequel l’équipe repartira) + goûter et boisson.

Sur inscription .

Magasin Les Folledingues 9 Rue Trinité Falaise 14700 Calvados Normandie

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English : Semaine du Puzzle

From 14 to 18 April, come and take part in the jigsaw puzzle competition, in teams of 2!

L’événement Semaine du Puzzle Falaise a été mis à jour le 2026-04-05 par OT Falaise Suisse Normande