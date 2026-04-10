Semaine du Puzzle Magasin Les Folledingues Falaise
Semaine du Puzzle Magasin Les Folledingues Falaise mardi 14 avril 2026.
Falaise
Semaine du Puzzle
Magasin Les Folledingues 9 Rue Trinité Falaise Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-04-14
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-14
Du 14 au 18 Avril, venez participer au concours de puzzles, par équipe de 2 !
Du 14 au 18 Avril, venez participer au concours de puzzles, par équipe de 2 !
Deux niveaux sont possibles:
Concours 300 pièces (Enfant de 5 à 8 ans + adulte)
Concours de 500 pièces (Enfant à partir de 8 ans + adulte / adulte + adulte)
L’inscription comprend le puzzle à réaliser (et avec lequel l’équipe repartira) + goûter et boisson.
Sur inscription .
Magasin Les Folledingues 9 Rue Trinité Falaise 14700 Calvados Normandie
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English : Semaine du Puzzle
From 14 to 18 April, come and take part in the jigsaw puzzle competition, in teams of 2!
L’événement Semaine du Puzzle Falaise a été mis à jour le 2026-04-05 par OT Falaise Suisse Normande
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