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AGENDA · Chaudeyrolles

Semaine gourmande Découverte de l’AOP Fin Gras Maison du Fin Gras Chaudeyrolles

mardi 20 octobre 2026 · Maison du Fin Gras · Chaudeyrolles

Informations pratiques

Début
mardi 20 octobre 2026
Fin
mardi 20 octobre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Maison du Fin Gras
Adresse
15 place du Fin Gras
Ville
43430 Chaudeyrolles
Département
Haute-Loire
Tarif

Chaudeyrolles

Semaine gourmande Découverte de l’AOP Fin Gras

Maison du Fin Gras 15 place du Fin Gras Chaudeyrolles Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 14:30:00
fin : 2026-10-20 17:30:00

Date(s) :
2026-10-20 2026-10-27

Découverte de l’espace muséographique et dégustation de produits locaux.
Réservation recommandée
  .

Maison du Fin Gras 15 place du Fin Gras Chaudeyrolles 43430 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 56 17 67  secretariat@maisondufingras.com

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English :

Discover the museum and taste local products.
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L’événement Semaine gourmande Découverte de l’AOP Fin Gras Chaudeyrolles a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal