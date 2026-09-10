Semaine mission déchets Atelier de sensibilisation les mégots de cigarette Arès
mardi 15 septembre 2026 · Arès
Informations pratiques
Arès
Semaine mission déchets Atelier de sensibilisation les mégots de cigarette
Place À Weiss Arès Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 10:00:00
fin : 2026-09-15 12:00:00
Date(s) :
2026-09-15
Wings of the Ocean sera présent sur le marché d’Arès pour une sensibilisation de la population autour des mégots de cigarettes. L’Office de tourisme et l’association vous propose de venir chercher vos petits cendriers de poches gratuits afin de pouvoir stocker vos petits déchets à tous moments de la journée.
RDV Place Weiss, à côté de l’Office de tourisme de 10h à 12h. .
Place À Weiss Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 09 44 13
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English : Semaine mission déchets Atelier de sensibilisation les mégots de cigarette
L’événement Semaine mission déchets Atelier de sensibilisation les mégots de cigarette Arès a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme d’Arès
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