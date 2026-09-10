Informations pratiques

Arès

Semaine mission déchets Atelier de sensibilisation les mégots de cigarette

Place À Weiss Arès Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 10:00:00

fin : 2026-09-15 12:00:00

Date(s) :

2026-09-15

Wings of the Ocean sera présent sur le marché d’Arès pour une sensibilisation de la population autour des mégots de cigarettes. L’Office de tourisme et l’association vous propose de venir chercher vos petits cendriers de poches gratuits afin de pouvoir stocker vos petits déchets à tous moments de la journée.

RDV Place Weiss, à côté de l’Office de tourisme de 10h à 12h. .

Place À Weiss Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 09 44 13

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English : Semaine mission déchets Atelier de sensibilisation les mégots de cigarette

L’événement Semaine mission déchets Atelier de sensibilisation les mégots de cigarette Arès a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme d’Arès