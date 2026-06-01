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Bébé gym Arès

Bébé gym Arès

Bébé gym Arès lundi 7 septembre 2026.

Ville : 33740 Arès

Département : Gironde

Début : lundi 7 septembre 2026

Fin : lundi 7 septembre 2026

Heure de début : 09:15:00

Tarif : 4 4 4

Arès

Bébé gym

Arès Gironde

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-07 09:15:00
fin : 2026-09-21 10:15:00

Date(s) :
2026-09-07 2026-09-21

Accompagnez votre enfant dans son développement psychomoteur
de façon ludique et bienveillante avec Laurence Brillaud-Rix,
psychomotricienne diplômée d’état.

Pour les enfants de 0 à 3 ans Payant 4€

Inscription obligatoire.

Lieu domaine des lugées, village des associations.   .

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 29 26 35 

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English : Bébé gym

L’événement Bébé gym Arès a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme d’Arès

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