Bébé gym Arès
Bébé gym Arès lundi 7 septembre 2026.
Arès
Bébé gym
Arès Gironde
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-07 09:15:00
fin : 2026-09-21 10:15:00
Date(s) :
2026-09-07 2026-09-21
Accompagnez votre enfant dans son développement psychomoteur
de façon ludique et bienveillante avec Laurence Brillaud-Rix,
psychomotricienne diplômée d’état.
Pour les enfants de 0 à 3 ans Payant 4€
Inscription obligatoire.
Lieu domaine des lugées, village des associations. .
Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 29 26 35
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English : Bébé gym
L’événement Bébé gym Arès a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme d’Arès
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