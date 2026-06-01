Arès

Bébé gym

Arès Gironde

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-07 09:15:00

fin : 2026-09-21 10:15:00

Date(s) :

2026-09-07 2026-09-21

Accompagnez votre enfant dans son développement psychomoteur

de façon ludique et bienveillante avec Laurence Brillaud-Rix,

psychomotricienne diplômée d’état.

Pour les enfants de 0 à 3 ans Payant 4€

Inscription obligatoire.

Lieu domaine des lugées, village des associations. .

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 29 26 35

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English : Bébé gym

L’événement Bébé gym Arès a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme d’Arès