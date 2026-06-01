Semaine mondiale de la Gascogne à Vic-Fezensac Office de Tourisme d’Eauze Vic-Fezensac jeudi 25 juin 2026.

Vic-Fezensac

Semaine mondiale de la Gascogne à Vic-Fezensac

Office de Tourisme d’Eauze 2 rue Lebbé Frères Vic-Fezensac Gers

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 19:00:00

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-25

Initiée par l’association Le Cercle Gascon de Negocis (CGN), la Semaine Mondiale de la Gascogne va se dérouler du 20 au 28 juin. A cette occasion, l’Office de Tourisme ARMAGNAC & D’ARTAGNAN célèbre la Gascogne et vous a concocté une journée d’animations !

.

Office de Tourisme d’Eauze 2 rue Lebbé Frères Vic-Fezensac 32190 Gers Occitanie +33 5 62 09 85 62 info@armagnac-dartagnan.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Organized by the association Le Cercle Gascon de Negocis (CGN), World Gascony Week will take place from June 20 to 28. To mark the occasion, the ARMAGNAC & D’ARTAGNAN Tourist Office is celebrating Gascony and has put together a day of activities for you!

L’événement Semaine mondiale de la Gascogne à Vic-Fezensac Vic-Fezensac a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Armagnac et d’Artagnan