Semaine mondiale de la Gascogne à Vic-Fezensac Office de Tourisme d’Eauze Vic-Fezensac
Semaine mondiale de la Gascogne à Vic-Fezensac Office de Tourisme d’Eauze Vic-Fezensac jeudi 25 juin 2026.
Vic-Fezensac
Semaine mondiale de la Gascogne à Vic-Fezensac
Office de Tourisme d’Eauze 2 rue Lebbé Frères Vic-Fezensac Gers
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 19:00:00
fin : 2026-06-25
Date(s) :
2026-06-25
Initiée par l’association Le Cercle Gascon de Negocis (CGN), la Semaine Mondiale de la Gascogne va se dérouler du 20 au 28 juin. A cette occasion, l’Office de Tourisme ARMAGNAC & D’ARTAGNAN célèbre la Gascogne et vous a concocté une journée d’animations !
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Office de Tourisme d’Eauze 2 rue Lebbé Frères Vic-Fezensac 32190 Gers Occitanie +33 5 62 09 85 62 info@armagnac-dartagnan.com
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English :
Organized by the association Le Cercle Gascon de Negocis (CGN), World Gascony Week will take place from June 20 to 28. To mark the occasion, the ARMAGNAC & D’ARTAGNAN Tourist Office is celebrating Gascony and has put together a day of activities for you!
L’événement Semaine mondiale de la Gascogne à Vic-Fezensac Vic-Fezensac a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Armagnac et d’Artagnan
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