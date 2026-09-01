Semaine Nationale du Chien au Pays Thionvillois Thionville

Informations pratiques

Thionville

Semaine Nationale du Chien au Pays Thionvillois

31 Place Anne Grommerch Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-26

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-09-26

À l’occasion de la 4ème édition de la Semaine Nationale du Chien, Pays Thionvillois Tourisme participe à cet événement national sur le thème “Le chien au cœur de nos vies”. Pendant une semaine, animations, découvertes et moments de partage mettront à l’honneur la place de nos fidèles compagnons dans notre quotidien.

Parmi les temps forts, les visiteurs pourront découvrir Thionville autrement lors d’une visite guidée dog-friendly le dimanche 4 octobre à 10h30 (sur réservation), agrémentée d’une pause gourmande proposée par DOG DéliCAT avec dégustation de Dog DéliCcino pour les chiens.

Les amoureux des animaux auront également rendez-vous avec un studio photo maître-chien en extérieur, animé par la photographe Amandine Dreher le samedi 3 octobre de 11h à 17h (sur réservation), tandis qu’un grand concours photo “La Photo Grimace”, organisé par DOG DéliCAT, récompensera les clichés les plus drôles, tendres ou insolites.

Les familles profiteront d’un “Mercredi, on lit” spécial chien, proposé par la librairie Tome 5 le 30 septembre, suivi d’un atelier créatif pour les enfants.

Cette journée du mercredi sera également placée sous le signe de la sensibilisation et de l’accessibilité avec la présence, devant l’Office de Tourisme, d’un stand des Chiens Guides de l’Est, pour découvrir leurs missions et mieux comprendre le rôle essentiel du chien guide au quotidien. L’Office propose également une visite “Thionville pour tous”, spécialement adaptée aux personnes déficientes visuelles, pour découvrir le patrimoine de la ville autrement, notamment grâce à des supports en braille.

Le patrimoine sera lui aussi à l’honneur grâce à une exposition réalisée avec les Archives municipales, retraçant la place du chien dans la vie des Thionvillois à travers une sélection de photographies anciennes présentées dans les vitrines de l’Office de Tourisme, durant toute la semaine.

Au Kayak Club de Yutz, ABC Dog Center proposera tout au long de la semaine des animations autour du sport et du bien-être canin initiations au cani-paddle et au cani-kayak les 26, 27 et 30 septembre, balades collectives les 3 et 4 octobre, ainsi que des bilans comportementaux gratuits. Une conférence intitulée “La psychologie du bonheur de nos chiens” sera également organisée le 2 octobre, pour mieux comprendre leurs besoins, leurs instincts et leur équilibre.

La gourmandise ne sera pas en reste avec un dîner Dog-Friendly organisé au restaurant Au Bec Fin le jeudi 1¿¿ octobre à 19h15 (sur réservation), en partenariat avec Dog Délicat, où maîtres et compagnons partageront un repas spécialement imaginé pour l’occasion.

Présence de l’association les Pas Tout Nettes avec un stand sur le samedi 3 octobre devant l’Office. Les bénévoles présenteront l’association, son rôle, mais également le rôle d’une famille d’accueil, les animaux à l’adoption…

Enfin, pendant toute la semaine, une collecte de dons au profit de la SPA sera organisée à l’Office de Tourisme, qui proposera également des créations exclusives inspirées de l’univers canin réalisées par les artisans locaux Les Bois Graphiques et L’Atelier de Ségo.Tout public

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31 Place Anne Grommerch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 53 33 18 tourisme@thionville.net

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English :

%C0 To mark the 4%E8th edition of National Dog Week, Pays Thionvillois Tourisme is participating in this national event, whose theme is “Dogs at the Heart of Our Lives.” For one week, activities, discoveries, and opportunities to connect will highlight the role our faithful companions play in our daily lives.

Among the highlights, visitors will have the chance to discover Thionville in a new light during a dog-friendly guided tour on Sunday, October 4, at 10:30 a.m. (reservations required), complete with a gourmet break provided by DOG D%E9liCAT, featuring a tasting of Dog D%E9liCcino for the dogs.

Animal lovers can also look forward to an outdoor dog-training photo studio, hosted by photographer Amandine Dreher on Saturday, October 3, from 11 a.m. to 5 p.m. (by reservation), while a major photo contest— La Photo Grimace, organized by DOG D%E9liCAT, will award prizes for the funniest, sweetest, or most unusual photos.

Families will enjoy a special “Wednesday Reading” event featuring dogs, hosted by the Tome 5 bookstore on September 30, followed by a creative workshop for children.

This Wednesday will also be dedicated to raising awareness and promoting accessibility with theof a booth run by Chiens Guides de l’Est in front of the Tourist Office, where visitors can learn about their missions and better understand the essential role guide dogs play in daily life. The Tourist Office is also offering a “Thionville for Everyone” tour, specially adapted for people with visual impairments, to explore the city’s heritage in a different way, notably through materials in Braille.

The city’s heritage will also be in the spotlight thanks to an exhibitionin collaboration with the Municipal Archives, tracing the role of dogs in the lives of Thionville’s residents through a selection of vintage photographs displayed in the Tourist Office’s showcases throughout the week.

At the Yutz Kayak Club, ABC Dog Center will offer activities throughout the week focused on dog sports and well-being: introductory sessions on dog paddleboarding and dog kayaking on September 26, 27, and 30, group walks on October 3 and 4, as well as free behavioral assessments. A lecture titled “The Psychology of Our Dogs’ Happiness” will also be held on October 2 to help attendees better understand their dogs’ needs, instincts, and emotional balance.

Food lovers won’t be left out, with a dog-friendly dinner hosted at Au Bec Fin restaurant on Thursday, October 1, at 7:15 p.m. (reservations required), in partnership with Dog D%E9licat, where owners and their companions will share a meal specially created for the occasion.

The association Les Pas Tout Nettes will be present with a booth on Saturday, October 3, in front of the Office. Volunteers will introduce the organization and its mission, as well as explain the role of a foster family and highlight the animals available for adoption…

Finally, throughout the week, a fundraiser for the SPA will be held at the Tourist Office, which will also offer exclusive creations inspiredthe world of dogs, created by local artisans Les Bois Graphiques and L’Atelier de Ségolène.

L’événement Semaine Nationale du Chien au Pays Thionvillois Thionville a été mis à jour le 2026-08-27 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME