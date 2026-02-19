Semaine petite enfance Spectacle Une boîte ?! La-Haye-du-Puits La Haye

Semaine petite enfance Spectacle Une boîte ?!

La-Haye-du-Puits 5 Rue de la Libération La Haye Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 10:00:00

fin : 2026-03-21 10:30:00

Date(s) :

2026-03-21

Cie Jong&Cie. Une boîte ! On l’ouvre pour voir ? Un oiseau, des grosses billes qui dansent, des lumières qui s’envolent. Dans la boîte il y a de la joie, un peu de colère et surtout beaucoup de couleurs. Un moment privilégié pour les tout-petits à la croisée entre spectacle et expériences sensorielles. Dès 3 mois, gratuit, sur inscription.

Dans le cadre de la Semaine petite enfance en partenariat avec la Communauté de communes Côtes Ouest Centre Manche. .

La-Haye-du-Puits 5 Rue de la Libération La Haye 50250 Manche Normandie +33 2 33 76 58 16 mediatheque@la-haye.fr

