Semaine QVCT 2026 – Conférence théâtralisée Campus de Beaulieu – PNRB – Bâtiment 09B Rennes Lundi 22 juin, 09h30 Ille-et-Vilaine

Sur inscription

A partir du travail de coécriture, mise en scène de saynètes de travail et d’apports théoriques

Le monde du travail fait face à des transformations majeures - arrivée confirmée de l’Intelligence Artificielle, prédominance des enjeux humains et de la dimension psychosociale, … – et nous impose de réfléchir collectivement à la manière dont nous souhaitons relever ce défi.

La conférence de cette année inspirée par le vécu et le quotidien des agents de l’Université de Rennes, vise à explorer plusieurs dimensions de l’équilibre subtil entre recherche d’efficacité au quotidien et maintien d’un engagement durable et en bonne santé pour chacun. Pour cela nous allons utiliser l’outil de théâtre pour discuter avec vous 4 besoins fondamentaux !

Faire SENS

Faire ENSEMBLE

Faire du BIEN

Faire du MIEUX

Une semaine pour prendre du recul sur le travail, des moments de respiration, une opportunité de discussion !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-22T09:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-22T11:30:00.000+02:00

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https://enquetes-partenaires.univ-rennes.fr/index.php/891988?lang=fr

Campus de Beaulieu – PNRB – Bâtiment 09B 263 avenue du Général Leclerc, 35700 Rennes, France Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine



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