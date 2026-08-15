Semaines des Enfants Challenge Hendaye Quest Plage Sokoburu Hendaye
lundi 26 octobre 2026 · Plage Sokoburu · Hendaye
Informations pratiques
Hendaye
Semaines des Enfants Challenge Hendaye Quest
Plage Sokoburu Face au centre de thalassothérapie Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-26 10:30:00
fin : 2026-10-26 12:00:00
Date(s) :
2026-10-26
Réservation obligatoire.
Animation destinée UNIQUEMENT aux enfants aux 5-12 ans.
Les enfants enchaineront les défis par équipe.
Ambiance conviviale garantie.
Les parents peuvent rester regarder mais il est possible de laisser les enfants seuls pendant la durée de l’animation.
Repli par mauvais temps aux Halles de Gaztelu. .
Plage Sokoburu Face au centre de thalassothérapie Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 20 00 34
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English : Semaines des Enfants Challenge Hendaye Quest
L’événement Semaines des Enfants Challenge Hendaye Quest Hendaye a été mis à jour le 2026-08-12 par Hendaye Tourisme & Commerce
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