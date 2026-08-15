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Semaines des Enfants Challenge Hendaye Quest Plage Sokoburu Hendaye

lundi 26 octobre 2026 · Plage Sokoburu · Hendaye

Semaines des Enfants Challenge Hendaye Quest Plage Sokoburu Hendaye

Informations pratiques

Début
lundi 26 octobre 2026
Fin
lundi 26 octobre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Plage Sokoburu
Adresse
Face au centre de thalassothérapie
Ville
64700 Hendaye
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Hendaye

Semaines des Enfants Challenge Hendaye Quest

Plage Sokoburu Face au centre de thalassothérapie Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-26 10:30:00
fin : 2026-10-26 12:00:00

Date(s) :
2026-10-26

Réservation obligatoire.
Animation destinée UNIQUEMENT aux enfants aux 5-12 ans.

Les enfants enchaineront les défis par équipe.
Ambiance conviviale garantie.
Les parents peuvent rester regarder mais il est possible de laisser les enfants seuls pendant la durée de l’animation.

Repli par mauvais temps aux Halles de Gaztelu.   .

Plage Sokoburu Face au centre de thalassothérapie Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 20 00 34 

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English : Semaines des Enfants Challenge Hendaye Quest

L’événement Semaines des Enfants Challenge Hendaye Quest Hendaye a été mis à jour le 2026-08-12 par Hendaye Tourisme & Commerce

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