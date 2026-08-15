Semaines des Enfants Challenge Hendaye Quest Plage Sokoburu Hendaye

Informations pratiques

Hendaye

Semaines des Enfants Challenge Hendaye Quest

Plage Sokoburu Face au centre de thalassothérapie Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-26 10:30:00

fin : 2026-10-26 12:00:00

Date(s) :

2026-10-26

Réservation obligatoire.

Animation destinée UNIQUEMENT aux enfants aux 5-12 ans.

Les enfants enchaineront les défis par équipe.

Ambiance conviviale garantie.

Les parents peuvent rester regarder mais il est possible de laisser les enfants seuls pendant la durée de l’animation.

Repli par mauvais temps aux Halles de Gaztelu. .

Plage Sokoburu Face au centre de thalassothérapie Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 20 00 34

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English : Semaines des Enfants Challenge Hendaye Quest

L’événement Semaines des Enfants Challenge Hendaye Quest Hendaye a été mis à jour le 2026-08-12 par Hendaye Tourisme & Commerce